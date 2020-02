Matteo Renzi, c'è chi trama contro di lui dentro Italia Viva: "Tornatevene nel Pd"

"Se qualcuno vuole fare correnti, può tornare nel Pd". Matteo Renzi, dal palco dell'assemblea di Italia Viva a Roma, mette già nel mirino il "nemico interno". "Noi siamo un partito palindromo: diamo una mano al governo e ci accusano di fare polemica. In ogni modo, non vogliamo fare correnti. Se qualcuno vuole farne, può tornare nel Pd", spiega combattivo mentre i "colonnelli" del partitino, Teresa Bellanova, Maria Elena Boschi ed Ettore Rosato, applaudono in piedi. Difficile che Renzi stesse parlando proprio di loro, ma ogni dubbio, dalle parti del centrosinistra e soprattutto dell'ex Giglio magico, è legittimo.





"Entro marzo avremo 100 sedi e 500mila iscritti. Mi rimetto in cammino, in tutta Italia, farò 100 tappe per presentare il libro che si chiamerà La mossa del cavallo, ma non è quella di agosto sarà la prossima - ha proseguito, parlando del futuro -. Mi metto in gioco e in campo ma non voglio che pensate che state in un partito che c'è ed esiste, a dispetto dei profeti di sventura, è state ad assistere a quello che fanno gli altri. Il partito è vostro, dovremo spaccarci la schiena tutti insieme e se saremo capaci di farlo non so come andranno i sondaggi ma starà meglio l'Italia. Dipende da ognuno di voi, inizia un cammino affascinante, cerchiamo di divertirci"

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev