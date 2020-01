PiazzaPulita, il tunisino del Pilastro: "Matteo Salvini con quella citofonata mi ha rovinato la vita"

Maledetta fu quella citofonata. Il blitz elettorale di Matteo Salvini al Pilastro, quartiere della periferia Est di Bologna, è ancora argomento di discussione in tutte le trasmissioni politiche. Stasera 30 gennaio a Piazza Pulita su La7 ci sarà il ragazzo tunisino a cui il leader della Lega ha suonato. Altro colpo, insomma, di un Corrado Formigli sempre più scatenato contro il leader della Lega".

Per approfondire leggi anche: Come la pensano gli elettori sulla citofonata

La voce dall'altro lato del citofono appare per sostenere di non aver mai avuto precedenti e di non essere uno spacciatore: "Ogni giorno mi chiedo perché è capitato proprio a me". Il ragazzo si rivolge a Salvini: "A un 17enne gli hai rovinato la vita in cinque minuti da un giorno all'altro. Un politico che è venuto in periferia così... Cioè da pizzaiolo, postino, a suonare e dire 'tu spacci'. Ma cos'è?".

Il ragazzo appare molto turbato da quanto accaduto e ribadisce di essere pulito: "Ho 17 anni, studio e gioco a calcio. A Imola. Sono stato convocato in nazionale, è stata una grandissima esperienza".