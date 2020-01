Filippo Sensi rivela il suo dramma in aula: "Sono stato un cicciabomba, una palla di lardo"

Filippo Sensi, in aula a Montecitorio mentre si discute delle misure per contrastare il bullismo, rivela il suo dramma: "Sono stato per tutta la vita e sono - cito - un cicciabomba, un cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Una volta un ragazzino mi gridò: 'Sensi mi fai senso', lo ricordo come fosse adesso". Una testimonianza davvero intensa e dolorosa di cosa significhi il bodyshaming, ovvero la tendenza a offendere o deridere una persona per una sua peculiarità fisica. Sensi, che è del Pd, invita quindi i colleghi a "considerare con attenzione queste specificità poiché riguardano le questioni del corpo". "Chiunque mi conosce sa che sul mio peso scherzo, ci sorrido, lo esorcizzo, ma mi ci misuro ogni giorno - confessa Sensi - e sento questo sguardo che pesa, che mi pesa - già - che mi pesa. Non tutti ci riescono e facciamo finta sia un passo avanti scherzarci su, ma quando sei ragazzo, o magari ragazza, è ancora più difficile, maledettamente più difficile".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev