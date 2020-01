Carlo Calenda avvisa il Pd: "Non avete capito nulla, dovete fare come Matteo Salvini e Giorgia Meloni"

Il Pd non ha capito nulla. Parola di Carlo Calenda che dagli spalti di Azione bombarda sugli ex colleghi. Dopo le regionali in Emilia "il governo è più debole", mettere da una parte dem e grillini e dall'altra Lega, FdI e FI è controproducente. "Il governo è sempre più debole e la destra sempre più forte - esordisce in una lunga intervista al Corriere -. Però stanno certamente prendendo tutte le tematiche dei grillini. Loro sono più forti dei 5 Stelle, ma i 5 Stelle dettano l'agenda: dalla prescrizione al taglio dei parlamentari, dall'Ilva all'Alitalia, al reddito di cittadinanza. Stanno cercando di prendere voti al prezzo di diventare loro stessi grillini".

Poi una chiara frecciatina all'unione Pd-M5s, la stessa che ha decretato il suo addio dal partito di Nicola Zingaretti: "Vorrei dire una cosa su cui non riflettiamo mai: la destra negli ultimi anni si è rinnovata. E come? Non facendo alleanze. Matteo Salvini e Giorgia Meloni partendo dal 2-3 per cento sono andati a riprendersi la rappresentanza, offrendo la loro idea di Paese. Sbagliata finché si vuole ma hanno fatto questo lavoro, che, invece, nell'area progressista non ha fatto nessuno". Per Calenda prima ancora delle alleanze bisognerebbe fare un lavoro "di recupero della rappresentanza come si faceva alla vecchia maniera. Come lo hanno fatto Meloni e Salvini: andando a parlare agli italiani, convincendoli che la proposta è quella giusta".