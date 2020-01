Danilo Toninelli, dopo Tagadà 6 minuti di video: "Vi spiego perché il M5s perde consensi"

"Ieri sono stato ospite di Tagadà e la prima domanda che mi hanno fatto è: il M5s è in crisi, cos'avete intenzione di fare?". Danilo Toninelli non si capacità di come, a fronte di risultati elettorali semplicemente disastrosi, i giornalisti e gli elettori si chiedano se i 5 Stelle siano finiti o no.





E sui social il facilitatore responsabile degli Stati generali grillini di marzo tira fuori un altro guizzo dei suoi. "Ecco la lista dei provvedimenti approvati dai 5 Stelle in 18 mesi al governo, questo significa che non siamo mai stati così vitali". Dal reddito di cittadinanza ai cantieri sbloccati (da lui, ex ministro delle Infrastrutture) fino al taglio dei parlamentari, Toninelli esalta l'operato del Movimento, tirando fuori anche un manifesto vintage del Popolo delle libertà. Sei minuti di capolavoro per giungere a una conclusione semplicemente raggelante: "Vi spiego io perché il M5s perde consensi nonostante le riforme fatte". Risposta: colpa della stampa cattiva e in malafede.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev