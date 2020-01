Romano Prodi: "La lezione è chiara i dem devono aprirsi Basta partito delle tessere"

Romano Prodi dice la sua dopo le elezioni vinte dal centrosinistra in Emilia Romagna. Lo fa in una intervista a Repubblica, in edicola martedì 28 gennaio. "La lezione che viene dall' Emilia-Romagna è una sola: nei momenti di crisi i partiti si devono aprire. Perciò ora Nicola Zingaretti vada avanti con vigore con la riforma e spalanchi le porte del Partito democratico. Convochi una grande assise aperta a tutti, dove discutere in modo libero, su come la politica deve interpretare i grandi cambiamenti della società". Guarda al futuro del centrosinistra Prodi. Ora che il timore di una disfatta lungo la via Emilia ha lasciato il posto ai sorrisi, l' ex presidente della Commissione europea e due volte premier si rallegra per il risultato ma invita a "non dare per scontato che a un successo ne seguiranno altri".

Salvini? "La gente non ama le esagerazioni. Un amico mi ha detto, 'la prossima volta non vorrei trovarlo direttamente in camera da letto'. Nei due luoghi dove ha portato al massimo l' esasperazione, il Pilastro e Bibbiano, Salvini è stato duramente sconfitto. Non si può, anche di fronte a fatti gravi, criminalizzare una comunità. Io spesso lo ascolto, quasi affascinato, perché Salvini è davvero un grande prestigiatore e quindi colpisce. Ma quando provo a riassumere, restano sostanzialmente degli insulti".