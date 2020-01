Matteo Salvini, lo sfogo coi fedelissimi: "O il governo cade adesso, o rischiamo tre anni di Pd-M5s"

Il risultato della Lega non si discute, ma la sconfitta in Emilia Romagna brucia. Eccome. La speranza di Matteo Salvini di mandare a casa il governo di Pd e M5s, ora, pare raffreddarsi. Una sconfitta di Stefano Bonaccini avrebbe reso il crollo del governo Conte quasi ineluttabile. Ora al contrario è tutto da vedere. Nel pomeriggio di lunedì, si apprende, Salvini ha sentito al telefono Silvio Berlusconi e non Giorgia Meloni, la quale forte del botto di Fratelli d'Italiaalle urne è subito passata all'incasso chiedendo i candidati in Puglia e Marche.

Ma tant'è. Lo stesso Salvini, in pubblico, ha ammesso: "Quando si andrà al voto per le politiche lo sa il buon Dio". Dunque ha aggiunto che "queste elezioni non credo che rafforzino il governo". Poi, in privato, le parole riportate dal Corriere della Sera, quelle che il leader avrebbe pronunciato con i fedelissimi, con chi gli è più vicino: "O il governo cade ora, subito, oppure rischiamo di ritrovarci con i giallorossi per altri tre anni". Un sospetto cupo, concreto, piuttosto spaventoso, anche perché ora il consenso della Lega è enorme. Tra tre anni, chissà: tutto è possibile.

Nel video (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Salvini commenta il voto alle regionali

Eppure, anche dalle parole di Salvini emerge la convinzione che uno spiraglio che porti alla crisi di governo ci sia: si tratta i quello che i leghisti hanno ribattezzato "il dilemma di Nicola Zingaretti". Eccolo spiegato, il dilemma: in caso di voto immediato, il segretario del Pd potrebbe chiudere i conti col M5s ma anche con Matteo Renzi. Anche se il Pd, in caso di elezioni, per certo non tornerebbe al governo. Di sicuro c'è che l'esecutivo, ora, dovrà affrontare delle turbolenze: scontato che dal Nazareno arriverà una richiesta di rimpasto, delle teste salteranno, e quando questo accade non è mai semplice andare avanti.

Infine, sullo sfondo, il fattore-referendum sul taglio dei parlamentari, fissato per il prossimo 27 marzo. "Quando passa quello, tutto si chiude - spiega sempre al Corsera un leghista d'alto rango -. Ci sono 400 peones in Parlamento che non sapranno più che fare e dove andare. Saranno come i condannati, disposti a tutto purché gli si allunghi la vita". Insomma, lo spiraglio per la crisi di governo sarebbe aperto soltanto fino al referendum: successivamente, il timore di Salvini di "tre anni giallorossi", potrebbe trasformarsi in realtà.