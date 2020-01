Vito Crimi, la gaffe del leader M5s: non conosce il significato del nome del partito che guida

I grillini maestri di gaffe. E come poteva non farsi riconoscere Vito Crimi, appena nominato capo politico ad interim? Il pentastellato, di fronte a una vasta platea di giornalisti, è scivolato su una buccia di banana, quella sul nome della propria forza politica: "Dobbiamo tornare ai valori originari del Movimento 5 Stelle", ha esordito non curante di quello che sarebbe arrivato poi, una volta iniziato a elencare il significato delle stelle del nome del Movimento.

"Acqua pubblica, ambiente, connettività, trasporti e...". E qui casca l'asino, qualche secondo di silenzio di tomba e poi ecco arrivare l'illuminazione: "Innovazione!". Insomma, sembra che oltre al ruolo Luigi Di Maio abbia ceduto a Crimi anche la perspicacia.