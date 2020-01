Il giorno successivo al voto in Emilia Romagna, si fa sentire anche Giuseppe Conte. Il premier, conversando coi giornalisti a Palazzo Chigi, mette nel mirino ovviamente Matteo Salvini. "Il voto di ieri era un referendum su di noi, quindi ne esce sconfitto - premette -. Già da mesi avevo intravisto una parabola calante della Lega: non sono primo partito né in Emilia Romagna né in Calabria".

Dunque, il premier tira in ballo la citofonata di Bologna. E lo fa con toni durissimi: "Mi permetto anche di aggiungere, dato che si è fatto spettacolo più che politica, che forse voleva citofonare anche qui a Palazzo Chigi. È bene che queste modalità non abbiano più seguito, perché - lo dico ora a campagna finita - ho trovato veramente indegno andare in giro con il clamore dei media al seguito a citofonare, additando singoli o privati cittadini, a torto o a ragione, come colpevoli e responsabili di gravi comportamenti delittuosi", picchia durissimo.

"È veramente inaccettabile - rimarca Conte -, mi ricorda pratiche oscurantiste del passato: è un dagli all'untore che non possiamo accettare in una società civile. Tantomeno da chi per 15 mesi ha fatto il ministro degli Interni e quindi aveva allora una grande responsabilità di perseguire quei reati di cui oggi si lamenta", ha concluso il premier.

