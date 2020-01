Giuseppe Conte contro Matteo Salvini: "Il vero sconfitto". Il leghista: "Vai a lavorare, poverino"

Giuseppe Conte si dimentica di aver governato con lui fino a pochi mesi fa e ora attacca duramente Matteo Salvini: "C'è chi ha voluto fare di questo voto un referendum pro o contro il governo" e "proprio per questo comportamento che io giudico improprio, mi riferisco in particolare a Salvini, per me esce grande sconfitto da questo appuntamento elettorale. In realtà, le comunità locali hanno inteso questo come un referendum su di lui, quindi ne esce sconfitto", dice parlando con i giornalista davanti a Palazzo Chigi.

Continua: "Avevo intravisto, già qualche mese orsono, una parabola calante della Lega che appare confermata, non è primo partito né in Emilia Romagna né in Calabria". Mentre il Movimento 5 Stelle, spiega in modo abbastanza bizzarro il premier, "non ha conseguito risultati brillanti, questo è vero. Però il leader Luigi Di Maio si è dimesso durante la campagna elettorale e ora ha un reggente, poi non ha mai avuto una solida struttura territoriale come un partito tradizionale e poi fino all'ultimo si è arrivato senza certezze di partecipare e in un fase di transizione. Quindi non dobbiamo essere ingenerosi".

Invece, continua: "La prospettiva di governo è di più ampio respiro: noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre. Mi auguro che si possa rafforzare sempre più un ampio fronte - poi potete chiamarlo come volete, progressista, riformista - dove possano trovare posto tutte le forze, pur con diverse sensibilità, che vogliono condurre una politica alternativa alle destre".

Dichiarazioni che hanno provocato l'immediata risposta di Salvini: "Anche oggi il signor Conte passa il tempo ad attaccarmi e a dire che deve lavorare per contrastare me e le destre. Gli ricordo che deve lavorare per il bene degli italiani, non perché odia qualcuno. Chi vive di rabbia e rancore vive male, poverino. Camomilla per Giuseppi".