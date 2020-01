Emilia Romagna, Stefano Bonaccini s'infuria con la sicurezza: "Basta, fate solo casino. Sto parlando in tv"

Stefano Bonaccini si infuria con la sicurezza del comitato Elezioni Emilia-Romagna. Il governatore riconfermato con il 51,4 per cento dei voti sta parlando con i giornalisti - "Ho passato mesi a sentirmi dire dai miei avversari che non c'era partita, che potevo fare le valigie. Si sono pavoneggiati, io ho continuato. Un risultato straordinario, è merito di tutte le liste che mi hanno sostenuto. Risultato incredibile" - quando qualcuno della sicurezza lo disturba. A quel punto il presidente Bonaccini interviene per calmare gli animi: "Basta, basta. Fate solo del casino. Sto parlando con le tv, ok? Ecco".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev