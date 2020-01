Silvio Berlusconi telefona a Jole Santelli, Dudù "rovina" la festa di Forza Italia: imbarazzo in Calabria

Anche Dudù si sente in diritto di festeggiare per il trionfo di Jole Santelli alle regionali in Calabria. Il cane barbone di Silvio Berlusconi abbaia rumorosamente in diretta mentre il Cav telefona al comitato elettorale della neo-governatrice forzista. Antonio Tajani, numero due del partito, fatica a parlare sovrastato dai latrati del cane-star di Arcore.











Quando prende la parola l'ex premier, zitti tutti, anche Dudù: "Con questo risultato elettorale Forza Italia certifica il radicamento diffuso e il ruolo insostituibile, come unica espressione nel panorama politico della tradizione liberale, della tradizione cattolica, della tradizione garantista. Forza Jole! Forza Calabria! Forza Italia!".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev