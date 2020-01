Lucia Borgonzoni sconfitta e furiosa: "Bonaccini anche stasera non perde occasione per screditarmi"

"Anche stavolta Stefano Bonaccini non perde occasione per screditarmi". Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alle regionali in Emilia Romagna, commenta il risultato che l'ha vista perdente nei confronti del governatore uscente del Pd, ma a botta calda non riconosce meriti a Bonaccini, anzi ne sottolinea il comportamento scorretto nella prima conferenza stampa post-voto.











"Abbiamo fatto campagna elettorale onesta senza infangare", era stato lo sfogo del governatore, evidentemente al settimo cielo. "Un risultato straordinario, è merito di tutte le liste che mi hanno sostenuto. Risultato incredibile. Partivamo da -7 per cento".



Video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev