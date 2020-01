Giuseppe Conte, il piano per evitare le elezioni: "Matteo Salvini sarà neutralizzato nel 2023"

Giuseppe Conte le prova tutte pur di blindare il governo fino alla fine della legislatura. Il premier ha già messo nero su bianco che, nel caso di sconfitta di Stefano Bonaccini alle regionali, nulla cambierà. "C'è anche la consapevolezza - dice allo staff secondo Il Corriere - che governiamo con il Pd da pochi mesi e che la Lega ha ancora presa soffiando solo sulle paure della gente. Ma cambiando radicalmente il Paese (cosa che non si fa in pochi mesi ma in anni sì), migliorando il Paese, semplificando, deburocratizzando e riducendo in modo importante le tasse, Salvini sarà neutralizzato. Salvini e il centrodestra si battono con le 'pratiche di buon governo'. Salvini lo batteremo nel 2023. Ora siamo ancora all'inizio".

Ma c'è un Conte che va di pari passo con quello più tranquillo: "Pancia a terra, nervi saldi e continuiamo a lavorare", dice ai suoi preparandosi al peggio. Il premier bis deve fare attenzione anche agli attacchi interni. Non solo i Cinque Stelle allo sbando mettono a rischio l'esecutivo, ma anche Matteo Renzi che, ogni tre per due, minaccia di far crollare tutto.

Fonte video del 24 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev