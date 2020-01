Paola Taverna si candida a guidare il M5s: "Matteo Salvini impazzito, fa paura. Col Pd si lavora bene"

Paola Taverna non vuole sentire altro aggettivo, per il Movimento 5 Stelle, che "rivoluzionario". La vicepresidente del Senato non sceglie un campo per il futuro, ma dice: "Con la Lega di Matteo Salvini mai più. Fa cose che cominciano a farmi paura", spiega in una intervista a Repubblica in edicola sabato 25 maggio. È tempo che i 5 stelle siano guidati da una donna? "Mi sembra che nel mondo sia il momento delle donne, che in ruoli apicali stanno dimostrando di fare molto bene. E se qualcuno riconosce il lavoro che ho fatto in questi anni, lo ringrazio".

Per approfondire leggi anche: Paola Taverna leader del M5s

"Lega o Pd? Per un anno e mezzo siamo stati con chi ha fatto solo propaganda. Oggi invece lavoriamo con un partito che non pensa solo a se stesso e questo rende le cose più semplici. Abbiamo il problema delle sparate di Italia Viva. Salvini? Mi sembra impazzito. Lo vedo fare cose spaventose, porta avanti un messaggio pericoloso. L'addio di Di Majo? Ha fatto un gesto importante per aiutare il Movimento. Ha lasciato perché il confronto che si apre possa essere davvero libero".