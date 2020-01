Matteo Salvini è sempre primo nei sondaggi di popolarità tra gli italiani, ma deve comunque guardarsi alle spalle: Silvio Berlusconi spera sempre di prendere il suo posto. Il consenso è decisamente dalla sua parte: in questi giorni, nonostante alcuni gesti politicamente scostumati, persino un gruppo di suore impegnate nell' accoglienza dei migranti ha voluto fargli sapere che "preghiamo per te", scrive il Corriere della sera in edicola sabato 25 maggio. Ma adesso l' ex ministro dell' Interno, che sembra avere un profilo da leader scattista, è atteso a una lunga maratona prima di arrivare alla sfida per Palazzo Chigi.

Non sarà facile però reggere alla distanza dopo aver caricato il Paese di aspettative, per quanto Salvini si sia rivelato finora un formidabile comunicatore. Ma finché va tutto bene gli elettori dimenticano. E se andrà tutto bene, anche il piano di due anni fa sarà riesumato. Non sarebbe una riedizione dell' alleanza con i 5S, "non mi piacciono le minestre riscaldate" dice infatti Salvini. Sarebbe piuttosto un accordo con una costola dei 5S. Per smentire anche una profezia che Berlusconi sussurrò in uno studio televisivo alla vigilia del voto europeo: "Salvini-Di Maio, Di Maio-Salvini... Prima o poi la gente si stuferà".