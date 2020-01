Vittorio Sgarbi sul palco con Borgonzoni e Salvini. Quando Berlusconi lo presenta, ovazione in piazza

C'è anche Silvia Berlusconi sul palco di Ravenna, ultimo comizio del centrodestra prima delle regionali in Emilia Romagna, per lanciare la candidata governatrice Lucia Borgonzoni. Ma la vera star è Vittorio Sgarbi, il capolista di Forza Italia.





La Borgonzoni, spiega il Cav, "ha tutte le qualità, l'esperienza e le capacità per poter scegliere gli uomini e le donne migliori dai quali farsi affiancare. Ognuno di noi ha presentato liste con candidati capaci, Forza Italia ha dei candidati con esperienza di lavoro molto importanti". Poi l'ovazione, quando Berlusconi chiama al microfono "il nostro amico Vittorio Sgarbi, che sarà un grandissimo assessore ai Beni Culturali". Dalla piazza si alza il coro "Vittorio Vittorio!", Sgarbi è visibilmente emozionato quando abbraccia l'ex premier. "Farà un grandissimo lavoro - lo lancia Berlusconi - in una regione bella come la vostra".

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev