Giorgia Meloni, il blitz al Palazzo di Bonaccini: "Un gesto simbolico", la sua eclatante sfida pubblica al Pd

Il blitz elettorale di Giorgia Meloni a Bologna, nel segno dell'Italia. "Dietro di me c'è un muro del complesso del Palazzo della Regione Emilia Romagna", spiega la leader di Fratelli d'Italia, annunciando "un gesto simbolico per chiudere la campagna elettorale".











"Accenderemo il palazzo con i colori del Tricolore - prosegue la Meloni, che sostiene con tutto il centrodestra la candidata leghista Lucia Borgonzoni, contro il governatore uscente Stefano Bonaccini del Pd -. Il voto di domenica è un voto per l'Emilia Romagna, locomotiva non grazie ma nonostante il Pd. Ma il voto di domenica è anche un voto per cambiare l'Italia, dall'Emilia dipendono il futuro di milioni di italiani e la possibilità di scegliere un nuovo governo."

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev