Giorgia Meloni e il caso Jolanda di Savoia: "Vergogna, racconta la gestione del potere di Bonaccini e Pd"

"Una vicenda vergognosa". Giorgia Meloni commenta così, da Reggio Emilia, il caso di Jolanda di Savoia, con il sindaco del piccolo Comune in provincia di Ferrara che ha accusato il governatore uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini di aver minacciato di tagliare personale e risorse perché la vicesindaca di Jolanda ha deciso di candidarsi alle regionali con una lista che sostiene la sfidante di Bonaccini, la leghista Lucia Borgonzoni.





Una storia, incalza la leader di Fratelli d'Italia, che "racconta la gestione del potere di Bonaccini. La sinistra pensa che le istituzioni le appartengano. Quando tu decidi se un Comune abbia diritto o no ad avere risorse sulla base del fatto che quel sindaco fa quello che decidi tu, vuol dire che tu non governi nell'interesse dei cittadini ma nell'interesse del partito. Ed è esattamente quello che ha fatto in questi anni la sinistra ed è per questo che merita di andare a casa".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev