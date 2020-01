Sardine, al Pilastro l'ultima manifestazione dopo la citofonata di Matteo Salvini

Oggi a Bologna si sfiorano ancora Matteo Salvini e le Sardine. In mattinata Salvini è andato al mercato della Piazzola, mentre nel pomeriggio le Sardine saranno nel quartiere Pilastro, nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Così dopo aver organizzato un comizio a Bibbiano, giovedì 23 gennaio, nello stesso paese dove la Lega ha chiuso la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni governatore, il movimento guidato da Mattia Santori ha deciso di seguire le orme politiche ancora una volta della Lega.

Un'iniziativa pensata e organizzata proprio dopo il blitz del leader del Carroccio in via Grazia Deledda, quando si è messo a suonare al citofono di un palazzo chiedendo a una famiglia: "Lei spaccia?" "Chiunque porti luce in una periferia abbandonata dalla politica è il benvenuto", ha commenta oggi Salvini, "qualunque battaglia porti ad allontanare la droga dai palazzi è la benvenuta".