Matteo Salvini ancora protagonista nell'ultimo giorno di campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. Venerdì 24 gennaio ha fatto tappa a Bologna fra i banchi del mercato della Piazzola, che si svolge ogni venerdì e sabato in quella stessa piazza VIII Agosto riempita domenica scorsa dalle Sardine.

Selfie, strette di mano e inviti a pranzo. Ma anche qualche contestazione per la visita. Mentre si avvicina alla piazza, oltre a qualche applauso e allo scandito "Matteo, Matteo" d'ordinanza dei suoi sostenitori, alcune persone lo contestano subito però riprese dai sostenitori del leader leghista. Un ragazzo straniero gli chiede rispetto per la Tunisia, un altro si fa una foto assieme a lui. "Fascisti", grida un anziano ingaggiando così un botta e risposta poi con i supporter del Carroccio.