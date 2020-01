Matteo Salvini al citofono, Romano Prodi: "Metodi stalinisti". Il leader leghista: "Io faccio, lui pontifica"

Romano Prodi attacca Matteo Salvini per aver citofonato a casa di un presunto spacciatore a Bologna. Seduto sul divano blu di casa sua, il Professore, intervistato da Il Giorno, dice: "Ecco, questa vicenda ha colpito me e tutta l'opinione pubblica straniera. Salvini ha usato l'informatore di condominio come si faceva in Unione sovietica, quando la vicina di casa spiava l'anticomunista. E la riflessione ulteriore è: se uno così diventasse presidente del Consiglio, visto che ha detto che vuole i poteri assoluti, dove arriverebbe?".

Una dichiarazione che non poteva lasciare indifferente il leader della Lega, che accusato di usare "metodi stalinisti", risponde con una frase: "Faccio quello che altri non fanno, non come Prodi che pontifica dal salotto di casa".