Luigi Di Maio, comizio a Bologna: soltanto 200 persone in piazza

Infinita tristezza, infinita caduta verso gli inferi della politica. Si parla di Luigi Di Maio e del M5s. Già, perché l'ex capetto politico, fresco di dimissioni, si è comunque dovuto far carico del comizio conclusivo della campagna elettorale grillina (pressoché inesistente) in Emilia Romagna. Giggino, dunque, giovedì sera si è presentato in piazza Galvani a Bologna, in sostegno del candidato alle regionali, Simone Benini, quello di cui Danilo Toninelli neppure sa il nome. E Di Maio ha fatto il suo comizietto, ha arringato la folla... oddio, la folla. Già, perché le immagini sono eloquenti: in quella piazza, al massimo, c'erano 200 persone. Roba che neppure alla sagra della porchetta di un piccolo comune in chissà quale regione. Infinita trsitezza, infinita caduta verso gli inferi della politica (per il M5s, ovviamente).

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev