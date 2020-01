Matteo Renzi sulla prescrizione: "Obbrobrio di Alfonso Bonafede, va cambiato"

A margine di un'iniziativa in Senato, Matteo Renzi chiarisce ancora una volta la posizione sua e di Italia Viva in merito alla prescrizione. Il guardasigilli Alfonso Bonafede viene invitato a cambiare la sua proposta "che è un obbrobrio. Noi non stiamo spaccando nulla, ma stiamo solo difendendo il nostro lavoro". Renzi infatti vuole tornare alle misure del suo governo, ovvero a quelle scritte dall'attuale vicesegretario del Pd Orlando e dall'allora viceministro Costa.

"Abolire la prescrizione - dichiara il leader di Iv - significa trasformare i cittadini in colpevoli a vita. E se su questo Forza Italia vota con noi, per tornare alla nostra legge, sono contento non imbarazzato". Inoltre Renzi precisa che allungare i tempi per la prescrizione "è stato giusto", ma eliminarla corrisponde ad un "principio barbaro di giustizialismo senza fine, finalizzato a far sì che un cittadino diventi imputato a vita". Infine ribadisce che "noi stiamo con Costa se non ci sarà un ripensamento dei 5 Stelle. Stiamo difendendo la riforma fatta dal vicesegretario del Pd".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev