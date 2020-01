Luigi Di Maio, la reazione delle Borse al suo addio: spread e Atlantia, l'impennata a Piazza Affari

Le dimissioni di Luigi Di Maio dalla guida del M5s erano nell'aria da mercoledì mattina, e le turbolenze a Piazza Affari hanno caratterizzato tutta la giornata, ben prima dell'ufficializzazione avvenuta a mercati chiusi. Il segno che la rinuncia del capo politico grillino non sarà indolore lo indica lo spread: il differenziale tra i rendimenti del Btp decennale italiano e quello tedesco mercoledì ha aperto a 169, 7 punti base in più rispetto alla chiusura di lunedì, attestandosi poi a 160. Gli operatori finanziari temono che lo scossone dentro i 5 Stelle si tramuti in una crisi di governo, perché instabilità chiama instabilità. E l'instabilità è il più grande spauracchio per chi gestisce miliardi di euro.







Altro indicatore per certi versi "sconcertante" è il botto del titolo di Atlantia, citato dallo stesso Di Maio nel suo discorso di addio: il gruppo della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l'Italia, a cui l'ex leader grillino ha giurato la revoca delle concessioni, ha chiuso con un sintomatico +2,54%. Gli operatori sospettano che senza Di Maio, la pratica-Autostrade possa prendere una piega molto meno bellicosa.

Video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev