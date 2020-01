Matteo Salvini, ecco Sante di 90 anni in piazza con la Lega: "Domenica andiamo a vincere"

La campagna elettorale è agli sgoccioli e Matteo Salvini si trova in Calabria. Da lì pubblica un post sul suo profilo Twitter in compagnia di uno dei tanti sostenitori: "Sante oggi compie 90 anni e ci teneva ad esserci qui con noi a Catanzaro", dice il leader della Lega. "Grazie, per me questi gesti valgono più di mille sondaggi. Domenica (26 gennaio, ndr) andiamo a vincere". E infine rilancia l'hashtag #domenicavotoLega. Nel filmato si vede poi Salvini che abbraccia l'anziano e gli sorride.

Dalla Calabria il leader della Lega dice anche: "Sapete perché vinciamo, al di là di quello che non funziona in Calabria, dei disastri del Pd? Vinciamo sia in Calabria che in Emilia Romagna, perché io sto girando in lungo e in largo e ho incontrato migliaia di persone nelle piazze con cui abbiamo parlato di futuro, di ospedali, di agricoltura, di pesca, di turismo, e l'unica risposta della sinistra qual era? Gli insulti".