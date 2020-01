Gregoretti, Matteo Salvini vincerà? Spuntano le mail di Conte nelle mani di Gasparri: fregato

Maurizio Gasparri affila i coltelli e si prepara già per incriminare Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. All'indomani del voto che ha decretato il via libera al processo contro il leader della Lega, il presidente della Giunta per le immunità ha tirato fuori prove schiaccianti del coinvolgimento del premier. Conte infatti da tempo va dicendo che Salvini ha agito in solitaria e ha negato lo sbarco ai 131 migranti a bordo delle Guardia Costiera per suo unico volere. Peccato però che la Costituzione preveda che il presidente del Consiglio abbia il controllo sulle azioni dei suoi ministri.

"Conte è un bugiardo - è intervenuto Gasparri - le prove sono evidenti nei suoi confronti. Lo dimostro, lo posso sfidare pubblicamente". Ed ecco tutti i dossier: "Il 26 luglio, il giorno dopo l'arrivo della nave Gregoretti con i clandestini a bordo, il consigliere diplomatico di Conte, Benassi, manda una email a Massari, rappresentante diplomatico italiano a Bruxelles. I due si scrivono, è tutto il racconto è depositato agli atti. Il consigliere Benassi scrive nell'email: Currently on the ship Gregoretti, cioè in questo momento sono sulla nave Gregoretti. Quindi la Presidenza del Consiglio sapeva che le persone erano sulla nave, ha chiesto questa suddivisione". Le mail nelle mani del senatore di Forza Italia sono le stesse contenute nella memoria difensiva depositata dal Salvini, con cui Palazzo Chigi aveva inoltrato formale richiesta di redistribuzione delle persone a diversi Stati membri.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev