Luigi Di Maio si dimette, la conferma ai Cinque Stelle durante il vertice con ministri e viceministri

Luigi Di Maio ha confermato il passo indietro alla guida del Movimento 5 Stelle. A renderlo pubblico è Adnkronos che parla di un'intenzione palesata durante il vertice con i ministri tenutosi nella mattinata a palazzo Chigi. La decisione, con ogni probabilità, verrà spiegata dallo stesso Di Maio nell'appuntamento di oggi al Tempio di Adriano, dove verranno presentati i facilitatori.

"Oggi pomeriggio alle 17 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali. Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi... Vi aspetto. A più tardi. Forza!" ha scritto il pentastellato sulla sua pagina Facebook. Intanto c'è già chi gli chiede di ripensarci: "Luigi Di Maio, spero siano notizie false, non lo fare - supplica la deputata Marialuisa Faro -. Si apre un momento delicato per il M5S, dobbiamo proseguire uniti perché se divisi ci condanniamo all'irrilevanza" le fa eco il ministro alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora.

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev