Emilia Romagna, Matteo Salvini provoca Zingaretti e compagni: "Mandiamoli a Sanremo, magari almeno lì vincono"

Matteo Salvini non si ferma e continua a battere il territorio dell'Emilia Romagna in vista del voto regionale del 26 gennaio. Ormai manca poco, il leader della Lega sente profumo di impresa e lo condivide con la pizza di Ozzano: "Sapete dove li mandiamo questi? Tutti a Sanremo. Ormai non vincono più le elezioni - la provocazione lanciata da Salvini al Pd di Nicola Zingaretti e alleati - provino a vincere almeno Sanremo. Così fanno una bella cantatina".

Magari insieme alle tanto amate Sardine, intonando l'ormai svuotato di significato Bella ciao. Il leghista ha poi avanzato una richiesta ai presenti: "In questa settimana metteteci il sorriso e l'entusiasmo. Ripartiamo dal lavoro e dall'Emilia Romagna che ha voglia di lavorare senza una tessera di partito in tasca. Prima gli italiani e poi il resto del mondo. Sono orgoglioso di noi - ha concluso Salvini - e spero che dopo 70 anni dal 27 gennaio Ozzano e l'Emilia restino scritti sui libri di storia".

Nel video la conclusione del comizio ad Ozzano. Fonte: pagina Facebook ufficiale di Matteo Salvini