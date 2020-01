Gregoretti, Matteo Salvini: "Pd vigliacco, a processo porto anche Giuseppe Conte e Luigi Di Maio"

Matteo Salvini è una furia, parla di "Pd vigliacco" e promette che in questa brutta vicenda trascinerà anche gli ex colleghi di governo Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. A San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, il leader della Lega convoca i giornalisti per commentare la decisione della giunta per l'immunità del Senato, che ha respinto la relazione del presidente Maurizio Gasparri in cui si chiedeva lo stop all'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso della nave Gregoretti.

Il paradosso è - come chiesto dallo stesso Salvini - che sono stati proprio i senatori leghisti a votare contro la relazione di Gasparri, dando nella sostanza via libera al Tribunale dei ministri di Catania che lo vuole processare per il sequestro dei 131 migranti bloccati per giorni al largo di Augusta, tra fine luglio e inizio agosto. La mossa decisa dai leghisti è finalizzata - ha spiegato Erika Stefani, che sarà relatrice in Aula - a "smascherare il bluff" dei partiti di maggioranza, Pd-M5s-Leu-Iv, che vorrebbero far processare Salvini ma senza assumersi le responsabilità del loro gesto e comunque solo dopo le Regionali del 26 gennaio, perché temono l'impopolarità delle loro decisioni.

"Vigliacchi" quelli del Pd, ha tuonato Salvini, attaccando i democratici per la loro assenza in Giunta. "Penso di essere il primo politico al mondo che chiede di essere processato", ha detto, lanciando un appello a tutti gli avvocati d'Italia. "Apriremo un indirizzo e-mail per tutti gli avvocati che vorranno partecipare alla difesa in questo processo. Magari ci sarà una difesa collettiva con 500 o mille avvocati". Se andrà a processo, Salvini ha poi assicurato che trascinerà sia Conte che Di Maio: "In quell'Aula di Tribunale, se mi manderanno, comunque, chiamerò sicuramente anche Conte e Di Maio che c'erano e non dormivano".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev