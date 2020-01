Giorgia Meloni, il sondaggio Piepoli parla chiaro: "futura sindaca di Roma", Raggi e M5s bocciati senza pietà

Solo Giorgia Meloni può salvare Roma. Stando al sondaggio dell'Istituto Piepoli realizzato per l'osservatorio #Romapuoidirloforte e pubblicato dalle pagine romane del Corriere della Sera, la leader di Fratelli d'Italia è la favorita per il ruolo di sindaco della Capitale in successione alla fallimentare esperienza di Virginia Raggi e M5s.





I dati della rilevazione sulla "ricerca quantitativa della leadership" sono netti: la Meloni è votata dal 24,3% degli intervistati, davanti alla sindaca uscente Raggi (17,3%) e altri due candidati "di peso" per il centrosinistra come l'ex premier Enrico Letta (16,3%) e Carlo Calenda (14,4%). C'è poi il giudizio, terribile, sulla Giunta Raggi: il 71,2% degli intervistati si dice "insoddisfatto" e 3 romani su 4 (75%) bocciano l'operato degli assessori grillini.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la Meloni pensa a Salvini: "Sarà facile governare insieme"