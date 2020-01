Matteo Salvini a valanga su Bibbiano: "Ma chi caz*** se ne frega delle sardine"

Voltare pagina. "Ma ci caz*** se ne frega delle sardine?". Matteo Salvini, dal palco di Casalgrande nell'ennesima tappa della sua campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna, taglia corto sulla polemica Bibbiano. Stavolta non si parla dell'inchiesta sulle adozioni facili, ma del comizio finale del 23 gennaio.











Le sardine avevano con previdenza sospetta bloccato la piazza del paesino della Val d'Enza prima della Lega, a cui però la Questura ha dato l'ok tutelando, come da regolamento, una forza politica impegnata in campagna elettorale. Un inghippo risolto con la concessione alle sardine di un altro spazio. "Ci consulteremo con i cittadini di Bibbiano e capiremo il da farsi", hanno spiegato gli organizzatori anti-Salvini.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev