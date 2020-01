Sardine, Mattia Santori sulle regionali in Emilia: "Bonaccini non ci ha mai contattato, ma lo ha fatto il M5s"

Mattia Santori si gode la giornata da superstar, mentre le Sardine sono riunite per il concerto-evento del 19 gennaio in piazza a Bologna. Il capo del movimento ittico parla di tutto e tutti, sostenendo che "siamo stati contattati da qualcuno dei candidati in Emilia Romagna ma di tante liste diverse". Non sorprende che in molti si siano fatti tentare dalle Sardine, ma è chiaro a tutti che queste stanno con il Partito Democratico fin dalla nascita.

Per approfondire leggi anche: "Non è la direzione giusta"

Anche se Santori continua a negare qualsiasi rapporto diretto, a partire dal candidato emiliano Stefano Bonaccini: "Non l'ho mai incontrato, è l'unico che neanche per vie traverse ha cercato di contattarci". E allora chi ci ha provato? "Esponenti dei 5 Stelle, anche di spicco, però mai Luigi Di Maio". Sarà, ma intanto i dem non perdono occasioni per affermare "quanto sono belli e bravi" i loro rampolli travestiti da pesciolini. Infatti puntuali sono arrivati "l'abbraccio" di Bonaccini e l'ennesima investitura di Nicola Zingaretti. Quest'ultimo su Facebook ha scritto che "da soli si va più veloce, insieme si va più lontano. Grazie per questa passione e questo protagonismo". Insomma, Santori sostiene che le Sardine non sono in contatto con nessuno dei dem, ma intanto non disdegna tutte le parole al miele che arrivano da sinistra.

Nel video del 19 gennaio Sardine a Bologna in Piazza VIII Agosto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev