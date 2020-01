Sardine, Mattia Santori criptico: "Non andremo da Giuseppe Conte come partito, non è la strada giusta"

E venne il giorno del tanto pompato concerto-evento delle Sardine. Secondo gli organizzatori sono oltre 40mila le persone - vai a capire poi se sono lì per la politica o per la musica gratis - che hanno riempito piazza VIII Agosto a Bologna, dove il movimento ittico è nato e cresciuto in questi mesi con il chiaro intento di contrastare la cavalcata vincente di Matteo Salvini in Emilia Romagna. A margine dell'evento, il leader Mattia Santori ha parlato del futuro delle Sardine e, come spesso gli capita, è stato chiaro su quello che non vuole, meno sulle posizioni che intende assumere ed esprimere.

"Stiamo cercando di dare una struttura - ha dichiarato - che ancora non abbiamo. Non andremo a parlare con Giuseppe Conte in quanto partito ma in quanto persone che hanno vissuto un'esperienza straordinaria che ha dimostrato che un'alternativa effettivamente c'è". Santori ha quindi escluso la creazione di un partito, ma allora dove vuole andare a parare con le sue Sardine? Per ora fa sapere soltanto che "la nostra idea è che la direzione di un partito non è quella giusta. Purtroppo il dato di fatto è che se vuoi avvicinare gente alla politica il partito non aiuta". Un'affermazione che sa tanto di stupidaggine: i 5 Stelle sono nati come movimento e da partito sono stati i più votati alle elezioni del 2018, arrivando al 33%. Che poi abbiano dilapidato tutto il consenso è un altro paio di maniche.

Nel video del 19 gennaio Sardine a Bologna in Piazza VIII Agosto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev