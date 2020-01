Luigi Di Maio vuole un nuovo Movimento: dopo le "pugnalate" può nascere la "cosa grillina"

Luigi Di Maio inizia a riflettere sul destino suo e del Movimento 5 Stelle, che deve trovare il modo di reinventarsi dopo i tanti problemi interni. In teoria ci sarebbero anche le elezioni regionali, ma quelle ai grillini interessano ben poco dato che non fanno realmente parte della contesa, anzi il massimo risultato che possono ottenere è togliere voti all'alleato di governo che si gioca tanto, forse tutto in Emilia Romagna.

Secondo La Repubblica, Di Maio ripeterebbe spesso ai suoi di essere "stanco delle pugnalate". Si sprecano le proteste interne sulla linea seguita fino ad ora, così come sono state tante le fuoriuscite. Gigino starebbe provando la sensazione di essere stato "lasciato solo" a prendersi tutte le responsabilità ed è per questo che sta lavorando ad un nuovo progetto per costruire una "Cosa grillina". Repubblica definisce così l'idea di un Movimento nuovo, che vada oltre ciò che i grillini hanno rappresentato finora e che riesca a cambiare l'organizzazione ed i contenuti. Con un'unica certezza per Di Maio, quella di non lasciare il ruolo di capo politico prima della scadenza naturale.

Ricostruire il Movimento richiede però tempo ed è per questo che l'obiettivo di Di Maio è arrivare a tutti i costi al termine della legislatura nel 2023: sa che se si presentasse adesso alle urne, rischierebbe una debacle senza precedenti per uno che aveva preso il 33% nel 2018. Gli Stati generali programmati per marzo saranno il primo appuntamento ufficiale in cui Di Maio lancerà la propria operazione di rilancio del Movimento. A patto che qualcuno sia ancora disposto a seguirlo.

Nel video dell'11 gennaio Di Maio in visita a Scandiano: "Chiediamo di essere valutati dopo 5 anni di Governo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev