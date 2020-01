Sardine, prima volta in lista con il Pd: accordo "strutturale" alle regionali, cambia il quadro in Toscana

Per la prima volta, le sardine in lista con il Pd. Potrebbe accadere alle regionali in Toscana, a conferma di un filo politico diretto tra il movimento auto-definitosi "apartitico" e la casa madre del Nazareno. A rivelarlo è il Fatto quotidiano, rilanciando il segnale della segretaria dem toscana Simona Bonafè: "Siamo stati e saremo ancora in piazza con le sardine e per questo, nel rispetto dell'autonomia del movimento, siamo pronti ad accogliere le idee che porteranno al dibattito politico nella nostra regione anche in vista delle regionali".





Dopo le manifestazioni di Pistoia, Pisa e Grosseto si è fatta strada l'idea di inserire i rappresentanti più in vista delle sardine in toscana o nelle liste del Pd o in una meno compromettente lista civica a sostegno del candidato governatore del centrosinistra, Eugenio Giani. Ci sarebbe già il nome del partito delle sardine, spiega il Fatto: "Giovani per Giani". L'anello di congiunzione tra il Pd e le sardine è proprio Bernard Dika, il 21enne movimentista che di lavoro fa il collaboratore per le politiche giovanili dello stesso Giani. "Diversi referenti in queste settimane sono stati presi come punto di riferimento anche per le candidature e molti sono stati contattati - conferma al Fatto Daniele Tarantino, capo-sardine di Massa Carrara -. Qualcuno ha accettato, altri ci stanno pensando o hanno preferito dire di no". Il colpo grosso il Pd spera di farlo a Firenze, dove le sardine hanno portato in piazza 40.000 persone. Tutti voti non scontati per il centrosinistra.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le sardine si appellano a Salvini: "Niente comizi a Bibbiano"