Matteo Salvini a Cattolica: "Chiederò alla Lega di votare sì al processo sulla Gregoretti"

Matteo Salvini chiederà ai membri della Giunta per le immunità del Senato di votare sì alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dai magistrati del tribunale dei ministri di Catania per la vicenda della Nave Gregoretti. Lo ha detto lo stesso leader leghista durante un comizio domenica mattina a Cattolica. "Chiederò di mandarmi a processo così la chiariamo una volta per tutta", le parole di Salvini. L'ex ministro dell'Interno è indagato per sequestro di persona per aver impedito, nel luglio scorso, per giorni, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave della guardia costiera.