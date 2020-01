Gregoretti, la Casellati imbarazza Pd e M5s: "Un favore a Salvini? Cosa mi diceva giovedì chi oggi mi accusa"

"Loro sanno la verità". Elisabetta Casellati, intervistata dalla Stampa, scoperchia il vaso di pandora sul caso Gregoretti. "Ha gettato la maschera, non è imparziale", è il coro unanime di Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti contro la presidente del Senato. M5s e Pd sono rimasti spiazzati dal voto in Giunta per il regolamento di venerdì, che ha fissato a lunedì 20 gennaio la decisione sul rinvio a giudizio o meno di Matteo Salvini in Giunta per l'Immunità. La maggioranza contava di far slittare il voto oltre le regionali del 26 gennaio, ma il blitz di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia è stato reso possibile dal voto della Casellati, di cui ora i grillini chiedono addirittura le dimissioni.





Leggi anche: Il voto decisivo in Giunta è della presidente grillina Businaroli e Pd e M5s stanno zitti







"Ho agito secondo il mio senso di equità, proprio perché credo nel mio ruolo terzo - si difende la presidente forzista sul quotidiano torinese -. E quelli che ora mi attaccano così aspramente per un presunto favore a Salvini, sono gli stessi che giovedì mi ringraziavano. Anche perché la giunta per il regolamento resterà con questa composizione da qui a fine legislatura: vi sembra un vantaggio da poco per la maggioranza?", spiega riferendosi all'integrazione della Giunta con altri due membri di centrosinistra concesso dalla Cancellati proprio venerdì mattina e che porta così il conto interno a 6 contro 6. "La terzietà - ricorda la senatrice alla maggioranza che ora vorrebbe la sua testa - non è un elastico che c'è solo quando una decisione conviene a una parte".

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Zingaretti accusa la Casellati di "non essere stata imparziale"