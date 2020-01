Giorgia Meloni sfida Salvini e sardine su Bibbiano: "FdI primi ad arrivare e ultimi ad andarcene"

In attesa del "derby di Bibbiano" fra la Lega e le sardine, ci ha pensato Giorgia Meloni a fare tappa nella cittadina del reggiano per ricordare - a pochi giorni dal redde rationem del 26 gennaio quando sulle spalle degli emiliano-romagnoli saranno affidati «i destini di diversi milioni di italiani» - che cosa c' è in ballo nella vicenda riguardante lo scandalo degli affidi in Val d' Enza.

Una visita «senza clamore» questa della leader di FdI ma con un messaggio chiaro, tenuto in mano con un cartello davanti all' insegna della cittadina epicentro dell' inchiesta "Angeli e Demoni": «Siamo stati i primi ad arrivare, saremo gli ultimi ad andarcene». «Nel lungo tour in Emilia-Romagna, Bibbiano non poteva mancare», ha spiegato l' ex ministro tornando a chiedere «verità e giustizia» di fronte alle rivelazioni «di famiglie ingiustamente private dei loro figli perché sui bambini si potessero guadagnare dei soldi».











Tornare a Bibbiano per Giorgia è stata occasione per ribadire un ulteriore concetto: se c' è qualcuno che deve chiedere «scusa» non è certo chi ha puntato i riflettori sullo scandalo. «Hanno chiesto le nostre scuse perché hanno revocato i domiciliari al sindaco Pd ma i capi di imputazione nei suoi confronti sono stati confermati e aumentati: siamo arrivati a 108. Dobbiamo chiedere scusa? Noi vogliamo la verità non chiedere scusa».

Poco prima, in diretta su SkyTg24, la stoccata è arrivata pure per le sardine che hanno fatto di tutto per sabotare la presenza del centrodestra a Bibbiano. Netta la lettura di Meloni: «Un movimento spontaneo che si mette a fare la guardia bianca degli scandali di Bibbiano è oggettivamente abbastanza distante da quella che dovrebbe essere la partecipazione spontanea». Che cos' è allora? Strumento di Bonaccini, «parte della campagna elettorale del Pd in Emilia-Romagna».

Emilia-Romagna, da sempre feudo rosso, che la madrina sovranista vede ora a un passo dalla svolta: «La vittoria è alla portata - ha assicurato da Parma -, e questo dovrebbe far interrogare la sinistra su che cosa ha sbagliato». Come ha ribadito anche Salvini, per Giorgia Meloni (con Fratelli d' Italia che, come spiegano i suoi luogotenenti, è pronta a confermare anche qui il trend di crescita con l' obiettivo di rappresentare l' elemento in più della coalizione) dall' eventuale vittoria in Emilia-Romagna partirà un' onda «per Italia intera» e in tal caso «chiederemo lo scioglimento anticipato delle Camere e che si torni a votare».

A proposito del voto, la madrina sovranista non ha perso l' occasione per tornare a stigmatizzare, ancora ai microfoni di Sky, da Maria Latella, la retromarcia dei giallorossi sul proporzionale: «Un modo per consentire a forze politiche sostanzialmente agonizzanti di tenersi abbarbicate al potere anche in assenza di un consenso sufficiente». A questo punto ciò che si aspetta da «qualsiasi sistema» è per lo meno un premio di governabilità mentre - rivolto a tutti, alleati inclusi - come elemento di chiarezza è pronta a chiedere, «in caso di un sistema proporzionale, che ogni partito dichiari prima del voto quali sono le sue alleanze possibili».

La leader di FdI è comunque fiduciosa sulla tenuta di ferro dell' alleanza di "destra-centro", anche con il Germanicum. «C' è la tendenza a continuare a parlare di presunti screzi tra la Meloni e Salvini - ha risposto -. Ma questo nasconde una grande paura verso quella che è un' alleanza solida e vincente». Porte aperte, infine, sul futuro personale quando le viene chiesto dove si vede tra dieci anni tra Palazzo Chigi, Ministro degli Esteri o chissà.

«Madre di un altro figlio - ha chiosato -. Un maschietto magari».

di Antonio Rapisarda



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, la Meloni contro le sardine "guardie bianche dello scandalo Bibbiano"