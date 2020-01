Un segnale potentissimo dalla piazza di Maranello. Sul palco Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, in casa della Ferrari e del Drake Enzo e nel cuore dell'Emilia Romagna rossa (in tutti i sensi, politico e sportivo), sono quasi costretti a ballare quando dal pubblico di 4.000 leghisti (molti dei quali acquisiti negli ultimi mesi, sull'onda dell'insoddisfazione politica per la sinistra da sempre al governo della regione) si alza il coro da stadio: "Chi non salta comunista è".

Il clima, appunto, è da "derby" sotto la pioggia: una distesa di spolverini e berrettini rossi con il Cavallino, applausi e ovazioni per il Capitano. Sono le prove generali per il comizio di fine campagna elettorale, quello a Bibbiano del prossimo 23 gennaio.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev