Gregoretti, Salvini dà scacco matto a Pd e M5s: "La Lega voterà sì, mi manderà a processo e lì chiariremo"

Scacco matto sulla Gregoretti. Sarà la Lega a votare sì al processo contro Matteo Salvini, "fregando" in questo modo la maggioranza che pensa di disertare la Giunta per l'immunità che sul caso si dovrà esprimere lunedì. È stato lo stesso Salvini ad annunciarlo, dal palco di un comizio a Cattolica per le regionali in Emilia Romagna. "Chiederò domani a chi deve votare di farmi un favore votate per mandarmi a processo, portatemi in tribunale e la chiariamo e sarà un processo contro l'intero popolo italiano. Difendere il mio paese è un mio dovere, non è un mio diritto. Giudici di sinistra, andate a beccare gli spacciatori e non rompete le scatole alla gente che lavora".





Pd e M5s hanno cercato in ogni modo di far saltare il voto in Giunta prima delle regionali, per timore di trasformare Salvini in vittima di un "processo politico" proprio nell'ultima parte della delicatissima campagna elettorale. Venerdì, però, grazie al voto contestatissimo della presidente del Senato Elisabetta Casellati in Giunta per il regolamento, è passata la mozione della minoranza avanzata da Lega, FdI e Forza Italia per confermare il voto per lunedì 20 gennaio. Da qui la furiosa protesta dei dem e dei grillini, con il senatore Pd Andrea Marcucci che ha parlato di "giunta illegittima" e l'idea, da più parti confermata, di una diserzione lunedì per far saltare il voto e consegnare solo all'aula del Senato, a metà febbraio, il verdetto sul rinvio a giudizio del leader leghista. Quando, cioè, il voto alle regionali sarà già storia.



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Gasparri contro il processo Gregoretti: "Non si deve fare"