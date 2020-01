Claudio Borghi su Maranello: "Matteo Salvini riempie la piazza e non c'è traccia su Repubblica. Paura?"

Un bagno di folla ha accolto Matteo Salvini in piazza a Maranello, dove si è svolto un comizio con Lucia Borgonzoni, candidata della Lega per le elezioni regionali del 26 gennaio in Emilia Romagna. Claudio Borghi su Twitter è stato molto pungente nei confronti di Repubblica: "Sul loro sito la piazza di Maranello non esiste. Si parla di un annuncio per guardiano di un'isola disabitata in Irlanda, ma di Maranello nulla".

Il deputato leghista ha poi concluso con un pizzico di ironia: "Ho la lieve sensazione che abbiano una certa paura. Ma lieve eh?". Dopo Maranello, l'ultimo grande appuntamento di campagna elettorale si svolgerà a Bibbiano, dove Salvini sarà giovedì 23 gennaio. In quell'occasione ci saranno anche le Sardine che, guarda caso, hanno organizzato una manifestazione nelle vicinanze di quella leghista. Ma Salvini tira dritto ed ha un solo pensiero in testa: vincere in Emilia Romagna per poi "dare la letterina di sfratto a Conte, Di Maio e Zingaretti".

Nel video Salvini durante il comizio a Maranello. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev