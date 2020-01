Matteo Salvini a Maranello con il cappellino rosso cita Enzo Ferrari: "La vittoria più bella deve arrivare"

Matteo Salvini si presenta in piazza a Maranello con il cappellino rosso del Cavallino Rampante e si concede diversi riferimenti ad Enzo Ferrari. "Insegnava una lezione di vita - dichiara il leader della Lega - ovvero che 'la mia vittoria più bella è quella che deve ancora arrivare', quindi sogniamo in vista del voto del 26 gennaio in Emilia Romagna".

Salvini sale sul palco indossando il cappellino rosso e non nasconde l'emozione di parlare davanti all'auditorium Enzo Ferrari: "Era un genio. A differenza di qualcuno che vede lo Stato, diceva che un'azienda è composta innanzitutto dagli uomini che ci lavorano e poi dalle macchine". Il leader leghista cita anche diversi personaggi emiliano-romagnoli di grande fama, a partire da Lucio Dalla: "Sosteneva che le cose non si cambiano solo con le piazze, si inizia anche con individui, leggendo libri, ma si deve essere liberi intellettualmente".

Nel video Salvini tra la gente a Maranello con il cappellino della Ferrari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev