Per Matteo Salvini i fatti della Gregoretti su cui lunedì dovrà votare la Giunta delle immunità del Senato, sono una "grande vergogna. Per l'enorme spreco di denaro pubblico Io sono andato a trovare il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, con cui ho parlato della giustizia vera, dei sequestri alla criminalità e della lotta alla mafia. Il pensare che ci siano magistrati di una decina di tribunali in Italia che hanno tempo e denaro da perdere con me, che ho soltanto fatto il mio dovere, mi preoccupa in quanto italiano", spiega in una intervista al Corriere della sera in edicola sabato 18 gennaio.

E sulle accuse sulla imparzialità del presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, Salvini risponde: "È un'assurdità. Io credo che la cosa più squallida di questi giorni è la vergogna che provano il Pd e il M5S: vogliono mandarmi a processo ma sanno che è senza senso e dunque vorrebbero farlo dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. E se la prendono con la presidente".