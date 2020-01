Giorgia Meloni sulle Sardine: "Non sono mica scema, è palese che dietro di loro c'è il Pd"

Giorgia Meloni impiega pochi secondi per smontare il fenomeno delle Sardine. Intervistata da Maria Latella all'interno di La regola del gioco su Sky Tg24, la leader di Fratelli d'Italia si esprime con termini perentori sui pesciolini: "Non sono mica scema, non mi farete credere che sono un movimento spontaneo, altrimenti non si metterebbero a fare la guardia bianca degli scandali di Bibbiano. Dietro di loro c'è il Pd. Fanno il paio con Bonaccini che ha fatto sparire tutti i simboli dei partiti che lo sostengono, ma sempre Pd è".

Dopo aver smascherato le Sardine, la Meloni ha ribadito che tra lei e Matteo Salvini c'è "un'alleanza forte e vincente. Stiamo insieme perché abbiamo una visione di base compatibile. Questo giochetto di dire che io parlo male di Salvini o lui parla male di Meloni non regge. Siamo partiti che hanno una loro reale competizione - ha chiosato - ma non avrebbe senso averla l'uno a discapito dell'altro".

Nel video la Meloni sulle Sardine: "Si presentano come movimento contro odio ma mi hanno sommersa di insulti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev