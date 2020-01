Luigi Di Maio ha ricevuto un sms: "Se non mi prendete in considerazione, porto 20 grillini al centrodestra"

Sono ormai molti i colonnelli secondo cui Luigi Di Maio pensa di mollare la guida dei 5 stelle, per ripresentarsi magari all' appuntamento di metà marzo con un progetto nuovo: ad esempio una donna leader accanto a sé. Lo scrive Repubblica in edicola sabato 18 gennaio. Il fatto è che nonostante il capo politico continui a parlare degli Stati generali come di un evento decisivo, e nonostante ieri abbia visto la sindaca di Torino Chiara Appendino quasi a confermare di voler fare un ticket insieme a lei. Nonostante il fronte di chi vede le cose diversamente da Di Maio si stia allargando. E trovi nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte un punto di riferimento importante.

L' unica cosa che in questo momento accomuna le varie anime, è il fastidio con cui vivono l' iniziativa del gruppo autonomo di Lorenzo Fioramonti. Che - racconta un parlamentare - in queste ore si è fatto sentire con il governo per ottenere un posto al tavolo in cui si decidono le prossime nomine: "Con me ci sono 15-20 deputati - avrebbe scritto in un sms l' ex ministro - se non mi prendete in considerazione dovrò strizzare l' occhio al centrodestra".