Gregoretti, Elisabetta Casellati si sfoga: "Vado bene solo quando do ragione alla maggioranza?"

"Dovevo garantire il Senato". Elisabetta Casellati è stata travolta dalle accuse politiche di Pd e M5s, che vogliono le sue dimissioni perché ha votato in Giunta per il regolamento risultando decisiva sul caso Gregoretti. "Non è più super partes, ha gettato la maschera", la accusa il senatore dem Andrea Marcucci. E la presidente forzista del Senato è costretta a difendersi con una nota ufficiale di Palazzo Madama, respingendo "con forza ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione ovvero connotarla politicamente perché non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non esserlo più, quando si assumono decisioni che riguardano il corretto funzionamento del Senato".





Alla fine, grazie al voto della Casellati in linea con quello di Lega, FdI e Forza Italia, si voterà sull'eventuale rinvio a giudizio di Matteo Salvini lunedì prossimo, 20 gennaio. Proprio quello che la maggioranza non voleva. "Ho fatto solo il mio dovere - è lo sfogo privato della presidente, riportato dal Corriere della Sera -, ho evitato che proprio la Giunta per le immunità non potesse esprimersi e la questione finisse direttamente in Aula, quello sì che sarebbe stato un vulnus che ho ritenuto di dover evitare con il mio intervento". E anche Maurizio Gasparri, collega di partito e presidente della Giunta per le immunità che voterà lunedì, la difende sempre sul Corsera: "Non è scritto da nessuna parte che i presidenti non debbano votare. E al presidente del Senato non è precluso esprimere i propri convincimenti".



Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Marcucci (Pd): "La Casellati non è più super partes"