Gregoretti, la grillina Francesca Businarolo come la Casellati: voto decisivo, ma Pd e M5s in silenzio

"Da oggi Elisabetta Casellati non è più una presidente terza". Dal Pd e dal M5s chiedono addirittura le dimissioni della presidente del Senato: tutta colpa della Gregoretti e del voto (decisivo) della forzista alla mozione della minoranza (Lega, FdI e FI) che ha così fissato il voto sul rinvio a giudizio di Matteo Salvini per il 20 gennaio. Proprio quello che dem e grillini non volevano, perché renderà il leader della Lega un "martire di un processo politico" proprio a ridosso delle decisive elezioni regionali del 26 in Emilia Romagna e Calabria. Da qui, forse, la sorpresa per il "colpo di mano" della berlusconiana e tanta rabbia. Immotivata, però. Così come l'accusa alla Casellati (e qualche giorno fa, a Maurizio Gasparri) di essere "arbitro -giocatore".





Come ricorda lo stesso Gasparri, non c'è alcun regolamento che impedisce di votare a un presidente di Commissione o Giunta (la Casellati è anche presidente della Giunta per il regolamento, dove si è votato venerdì mattina). Non solo: siamo ai soliti due pesi e due misure. Perché in Commissione Giustizia alla Camera è accaduto lo stesso, semplicemente a parti invertite. Come ricorda il Tempo, si vota "per stoppare la proposta di legge dell'azzurro Enrico Costa, che mira a cancellare la riforma Bonafede sulla prescrizione". Bene, con i renziani che votano con l'opposizione, risulta decisivo il voto di Francesca Businarolo, presidente M5s di Commissione. Dal Pd non risultano proteste al riguardo, né tantomeno richieste di dimissioni immediate dai 5 stelle.







Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, le polemiche sul voto della Casellati in Giunta