"Giorgia Meloni con il proporzionale prenderà i voti di Salvini": Rado Fonda, l'analisi che spaventa la Lega

Il maggioritario tanto voluto dalla Lega, dopo la bocciatura da parte della Consulta del referendum firmato Roberto Calderoli, è sempre più lontano. E tutto sembra portare al proporzionale, quella legge elettorale che, a differenza del maggioritario (dove chi vince le elezioni ottiene i seggi), divide proporzionalmente i seggi in base ai voti ottenuti da ciascuna forza politica. "Una legge elettorale di stampo proporzionale consentirà al Pd di potersela giocare in parlamento. Il centrodestra avrebbe sempre la maggioranza, ma sarebbe risicata". Parola di Rado Fonda, direttore di Swg che su ItaliaOggi spiega perché Pd e M5s combattono per il cosiddetto Germanicum.

Il proporzionale puro sostenuto dalla maggioranza apporterebbe a Matteo Salvini anche un altro problema. "Salvini e Giorgia Meloni - prosegue - sono i due leader del centrodestra unanimemente riconosciuti, se la battono sugli stessi temi. Il leader della Lega continua a mantenere un ottimo posizionamento, ma la Meloni è in ascesa, con lei, Fdi oggi non ha solo un elettorato di destra ma anche più moderato". In sunto per il sondaggista "con il proporzionale, correndo ciascuno per se stesso, dei voti di area potrebbero convergere sulla Meloni piuttosto che su Salvini. Si tratterebbe di una travaso però nello stesso schieramento".





Fonte video del 10 gennaio: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev