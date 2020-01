Gregoretti, Erika Stefani inchioda Conte, Pd e M5s: "Adesso non potete più scappare"

"La maggioranza Pd-M5s-Conte ora non potrà più scappare dal giudizio degli italiani". Erika Stefani, senatrice della Lega ed ex ministro per le Autonomie, parla a nome di tutto il Carroccio e commenta così la decisione della Giunta per le immunità di non concedere alcun rinvio al voto previsto per il 20 gennaio: in quella data, dunque, si saprà se Matteo Salvini andrà (come probabile) a processo o meno per sequestro di persona dei 131 migranti trattenuti a bordo della nave militare italiana lo scorso luglio. La maggioranza ha i numeri per rinviare a giudizio il leader leghista, ma il paradosso è che voleva sì farlo processare, ma non ora, non a ridosso delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.







Non a caso, ora sia dem sia grillini se la prendono tutti con Elisabetta Casellati, presidente forzista del Senato che in Giunta per il regolamento ha deciso di votare insieme a Lega, FdI e Forza Italia la mozione per una deroga ai 30 giorni che avrebbe fatto "scadere" oggi il presidente di Giunta per le immunità Maurizio Gasparri, facendo di fatto slittare il voto su Salvini a dopo le regionali. Chi di cavilli e regolamento ferisce, di cavilli e regolamento perisce.

Nel video di Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Zaffini ironizza sul Pd: "Colpo di Stato per 2 giorni di deroga"